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السعودية | رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية يصل إلى الرياض

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

وصل فخامة الرئيس بولا أحمد تينوبو رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية, والوفد المرافق له مساء اليوم إلى العاصمة الرياض، للمشاركة في الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي لتعزيز التعاون الدولي والنمو والطاقة من أجل التنمية.

وكان في استقبال فخامته في مطار الملك خالد الدولي، صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية نيجيريا الاتحادية فيصل بن إبراهيم الغامدي، ووكيل المراسم الملكية فهد الصهيل.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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