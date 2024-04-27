تراند اليوم : الطبيب "الذيابي" يعلق على واقعة تسمم 15 شخصاً بعد تناولهم وجبة من مطعم بالرياض

صحيفة الخليج 365: علق طبيب باطنية وجهاز هضمي بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية، الدكتور عبدالله الذيابي، على تسمم 15 شخصاً بعد تناولهم وجبة من مطعم هامبرغيني بالرياض.

وقال الذيابي في سلسلة تغريدات عبر حسابه بمنصة "إكس": اكتشاف حالات التسمم في الرياض (البوتوليزم) يجعلنا نفكر بعناية في مصادر طعامنا.

وأضاف: الصحة تأتي دائماً في المقام الأول، فلا تتردد في الإبلاغ عن أي أعراض تسمم غذائي لوزارة الصحة لضمان سلامتك وسلامة الآخرين، في أي وقت وأي مكان.

وتابع: تتحطم سموم البكتيريا المسببة للبوتولينوم، مثل الحالات المُسجلة في الرياض، خلال غلي الأطعمة لمدة لا تقل عن ١٠ دقائق قبل تناولها. هذا النوع من التسمم ينتقل عبر الطعام ولا يُنتقل من شخص لآخر، على عكس بعض أنواع التسمم الغذائي الأخرى التي قد تكون معدية.

وختم: التسمم المسجل حاليًا في الرياض (البوتوليزم) ينتج عن سموم من بكتيريا، وهو حالة نادرة وقد تكون خطيرة ناتجة عن تناول طعام ملوث، وتسجيل ١٥ حالة يُعتبر رقمًا عاليًا. الأعراض تشمل: الغثيان، الاستفراغ، ألم البطن، صعوبة في البلع والتنفس، والشلل.