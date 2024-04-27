السعودية | رئيس الوزراء الأردني يصل الرياض

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

وصل دولة رئيس الوزراء بالمملكة الأردنية الهاشمية بشر هاني الخصاونة، والوفد المرافق له، اليوم، إلى العاصمة الرياض، للمشاركة في الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي لتعزيز التعاون الدولي والنمو والطاقة من أجل التنمية.

وكان في استقبال دولته لدى وصوله مطار الملك خالد الدولي، معالي نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن نايف بن بندر السديري، وسفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى المملكة الدكتور هيثم أبو الفول، ومندوب عن المراسم الملكية.