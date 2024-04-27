السعودية | مركز الملك سلمان للإغاثة يسلّم 25 طنًا من التمور هدية المملكة لجمهورية بلغاريا

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

سلّم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس هدية المملكة العربية السعودية لجمهورية بلغاريا البالغة 25 طنًا من التمور.

وقام بتسليم المساعدات – نيابة عن المركز – القائم بأعمال المملكة العربية السعودية لدى جمهورية بلغاريا الدكتور نايف بن عصاي لمفتي عام بلغاريا الدكتور مصطفى حاجي ، بحضور فريق المركز، وذلك في مقر السفارة بالعاصمة صوفيا.

وتأتي هذه الهدية ضمن البرامج الإغاثية والإنسانية التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – لعدد من الدول الشقيقة والصديقة حول العالم.