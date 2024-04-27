السعودية | وزير الثقافة والرياضة والشباب العماني يصل الرياض

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

وصل صاحب السمو السيد ذي يزن بن هيثم آل سعيد وزير الثقافة والرياضة والشباب في سلطنة عمان والوفد المرافق له مساء اليوم إلى العاصمة الرياض، للمشاركة في الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي لتعزيز التعاون الدولي والنمو والطاقة من أجل التنمية.

وكان في استقباله لدى وصوله مطار الملك خالد الدولي، معالي نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي ، وسفير سلطنة عمان لدى المملكة صاحب السمو السيد فيصل بن تركي آل سعيد، ومندوب عن المراسم الملكية.