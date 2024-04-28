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شكرا لقرائتكم خبر عن نهر الخير.. مركز الملك سلمان يقدم مساعدات متنوعة في 6 دول والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - اختتم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدورة التدريبية في فن التصوير الفوتوغرافي للاجئين السوريين في محافظة إربد بالمملكة الأردنية الهاشمية.
وذلك ضمن مشروع تحسين وضع اللاجئين والمجتمعات المضيفة في الأردن من خلال تقديم خدمات الصحة النفسية وحماية الطفل، بالتعاون مع الهيئة الطبية الدولية.
وشملت الدورة التعريف بمبادئ ومفاهيم أساسيات التصوير الفوتوغرافي، وعناصر الصورة المثالية، وأنواع العدسات، وكيفية استخدام الكاميرا في الأوضاع المختلفة للتصوير وعمل المونتاج وصناعة الأفلام.
كما قدمت عيادات المركز خدماتها الصحية لـ 23786 حالة مرضية في مخيم الزعتري للاجئين السوريين بالأردن خلال الربع الأول من عام 2024م.
واستقبلت عيادات الطب العام 8873 مريضاً، وراجع عيادة الباطنية 1876 مريضاً، كما استقبلت عيادات الأطفال 8363 طفلاً، واستقبل قسم الطوارئ 2219 مريضاً، وراجع 2230 مريضاً عيادة الأسنان.
كما تم عمل 4146 تحليلاً لـ 1478 مريضاً بمختلف أنواع التحاليل المخبرية، وإجراء 2240 صورة أشعة لـ 1547 مريضاً، واستقبلت عيادة اللقاحات 149 فردًا، بالإضافة لعدد 829 مستفيداً من جلسات التثقيف الصحي، فيما بلغ إجمالي الوصفات التي سجلت في الصيدلية 24255 وصفة طبية.
وسلم المساعدات - نيابة عن المركز - القائم بأعمال المملكة العربية السعودية لدى جمهورية بلغاريا الدكتور نايف بن عصاي لمفتي عام بلغاريا الدكتور مصطفى حاجي ، بحضور فريق المركز، وذلك في مقر السفارة بالعاصمة صوفيا.
وتأتي هذه الهدية ضمن البرامج الإغاثية والإنسانية التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - لعدد من الدول الشقيقة والصديقة حول العالم.
ووزّع المركز أمس الأول 326 حقيبة إيوائية للأسر الأكثر احتياجًا والنازحة في محلية بورتسودان بولاية البحر الأحمر في جمهورية السودان، استفاد منها 1,874 فردًا.
فيما قدم مركز الملك سلمان أمس الأول مساعدات إيوائية طارئة لمتضرري السيول والأمطار في مديرية الخب والشعف بمحافظة الجوف بسبب المنخفض الجوي الذي ضربها مؤخراً، شملت 80 خيمة و100 حقيبة إيوائية، استفاد منها 600 فرد بواقع 100 أسرة.
ويأتي ذلك في إطار الجهود الإغاثية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ للتخفيف من معاناة الشعب اليمني الشقيق جراء الأزمة الإنسانية التي تمر بهم.
وراجع عيادة الأطفال 417 طفلاً، وعيادة الباطنية 167 مستفيداً، وعيادة الوبائيات 409 مستفيدين.
وفي الخدمات المساندة استفاد 120 شخصاً من قسم المختبر، و544 فرداً من قسم الصيدلية، و 103 أفراد من قسم الملاحظة، في حين جرى تنفيذ 3 أنشطة للتخلص من النفايات.
يذكر أن المشروع يهدف إلى توزيع 100 طن من التمور في 20 ولاية برازيلية، بالإضافة إلى 12 دولة أخرى في قارتي أمريكا الجنوبية والوسطى.
ويأتي ذلك في إطار الجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ للعديد من الدول حول العالم.
وذلك ضمن مشروع تحسين وضع اللاجئين والمجتمعات المضيفة في الأردن من خلال تقديم خدمات الصحة النفسية وحماية الطفل، بالتعاون مع الهيئة الطبية الدولية.
وشملت الدورة التعريف بمبادئ ومفاهيم أساسيات التصوير الفوتوغرافي، وعناصر الصورة المثالية، وأنواع العدسات، وكيفية استخدام الكاميرا في الأوضاع المختلفة للتصوير وعمل المونتاج وصناعة الأفلام.
مخيم الزعتريوجرى توزيع الشهادات على الطلاب المستفيدين، بالإضافة إلى تسليمهم أجهزة لابتوب لمساعدتهم على البدء في الانطلاق بمشاريعهم الخاصة.
كما قدمت عيادات المركز خدماتها الصحية لـ 23786 حالة مرضية في مخيم الزعتري للاجئين السوريين بالأردن خلال الربع الأول من عام 2024م.
واستقبلت عيادات الطب العام 8873 مريضاً، وراجع عيادة الباطنية 1876 مريضاً، كما استقبلت عيادات الأطفال 8363 طفلاً، واستقبل قسم الطوارئ 2219 مريضاً، وراجع 2230 مريضاً عيادة الأسنان.
التحاليل المخبريةوجرى استقبال 2566 مريضة في العيادة النسائية وتمت معاينتهن وفحصهن وصرفت الأدوية اللازمة لهن، فيما استقبلت عيادة الأنف والأذن والحنجرة 1233 مريضاً، واستقبلت عيادة العيون 622 مريضاً وعيادة القلب 164 مريضاً.
كما تم عمل 4146 تحليلاً لـ 1478 مريضاً بمختلف أنواع التحاليل المخبرية، وإجراء 2240 صورة أشعة لـ 1547 مريضاً، واستقبلت عيادة اللقاحات 149 فردًا، بالإضافة لعدد 829 مستفيداً من جلسات التثقيف الصحي، فيما بلغ إجمالي الوصفات التي سجلت في الصيدلية 24255 وصفة طبية.
البرامج الإغاثيةمن ناحية أخرى، سلّم المركز أمس هدية المملكة العربية السعودية لجمهورية بلغاريا البالغة 25 طنًا من التمور.
وسلم المساعدات - نيابة عن المركز - القائم بأعمال المملكة العربية السعودية لدى جمهورية بلغاريا الدكتور نايف بن عصاي لمفتي عام بلغاريا الدكتور مصطفى حاجي ، بحضور فريق المركز، وذلك في مقر السفارة بالعاصمة صوفيا.
وتأتي هذه الهدية ضمن البرامج الإغاثية والإنسانية التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - لعدد من الدول الشقيقة والصديقة حول العالم.
فيضانات اليمنوفي باكستان، وزّع مركز الملك سلمان أمس الأول 450 سلة غذائية في منطقة شانقلا بإقليم خيبربختون خوا، استفاد منها 3,150 فرداً من الفئات الأكثر ضعفاً والأشد احتياجاً في المناطق المتضررة من الفيضانات.
ووزّع المركز أمس الأول 326 حقيبة إيوائية للأسر الأكثر احتياجًا والنازحة في محلية بورتسودان بولاية البحر الأحمر في جمهورية السودان، استفاد منها 1,874 فردًا.
فيما قدم مركز الملك سلمان أمس الأول مساعدات إيوائية طارئة لمتضرري السيول والأمطار في مديرية الخب والشعف بمحافظة الجوف بسبب المنخفض الجوي الذي ضربها مؤخراً، شملت 80 خيمة و100 حقيبة إيوائية، استفاد منها 600 فرد بواقع 100 أسرة.
ويأتي ذلك في إطار الجهود الإغاثية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ للتخفيف من معاناة الشعب اليمني الشقيق جراء الأزمة الإنسانية التي تمر بهم.
الأمراض الوبائيةوفي نفس السياق، قدم مركز الطوارئ لمكافحة الأمراض الوبائية في مديرية حيران بمحافظة حجة خدماته العلاجية لـ 993 مستفيداً خلال المدة من 3 وحتى 9 أبريل 2024 م، وذلك بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.
وراجع عيادة الأطفال 417 طفلاً، وعيادة الباطنية 167 مستفيداً، وعيادة الوبائيات 409 مستفيدين.
وفي الخدمات المساندة استفاد 120 شخصاً من قسم المختبر، و544 فرداً من قسم الصيدلية، و 103 أفراد من قسم الملاحظة، في حين جرى تنفيذ 3 أنشطة للتخلص من النفايات.
مشروع توزيع التموروفي البرازيل، وزع مركز الملك سلمان أمس الأول 1.160 كيلوغراماً من التمر في ولايات أمازوناس، بارا، رروندونيا، استفاد منها 580 فرداً، وذلك ضمن مشروع توزيع 100 طن من التمور في جمهورية البرازيل الاتحادية والدول المجاورة لها.
يذكر أن المشروع يهدف إلى توزيع 100 طن من التمور في 20 ولاية برازيلية، بالإضافة إلى 12 دولة أخرى في قارتي أمريكا الجنوبية والوسطى.
ويأتي ذلك في إطار الجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ للعديد من الدول حول العالم.