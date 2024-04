شكرا لقرائتكم خبر عن إجراء 160 اختبارًا على الأسفلت والخرسانة بالمدينة المنورة والان نبدء بالتفاصيل

المشهد الحضري في المدينة المنورة

الدمام - شريف احمد - بهدف التحقق من جودة المواد في المشاريع، كثفت فرق أمانة منطقة المدينة المنورة، جولاتها الميدانية.وخلال الشهر الجاري كشفت على 44 عينة منها 18 عينة أسفلت، و26 عينة خرسانة.This is a Twitter Status⁩ |جهود فرقنا الميدانية لصيانة⁧This is a Twitter Status⁩ المحورية في مدينتنا.⁧This is a Twitter Status⁩ This is a Twitter Status— أمانة منطقة المدينة المنورة (@AmanaAlmadinah)هذا بالإضافة إلى إجراء 160 اختباراً، منها 108 اختبارا على الأسفلت و52 على الخرسانة.وأمس أعلنت أمانة منطقة المدينة المنورة، إزالة 30 لوحة دعائية مخالفة، و319 متراً مربعاً من الكتابات المشوهة للمنظر العام.أيضا رفعت 334 سيارة تالفة ومهملة من الطرقات والميدان, بالإضافة إلى معالجة 14,660 متراً مربعاً من حفر الطرقات.وعولج 1,020 متراً طولياً من الأرصفة ومعالجة 2,536 من أعمدة الإنارة.كما أزيل 3,250 متراً مكعباً من مخلفات البناء والهدم وتقليم 225 من الأشجار في الطرق الرئيسة.