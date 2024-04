شكرا لقرائتكم خبر عن تعليق الدراسة الحضورية في جامعة طيبة و"تقني الباحة".. اعرف التفاصيل والان نبدء بالتفاصيل

🌨️🌨️

"مطرنا بفضل الله ورحمته"



بناءً على التقارير الواردة

من المركز الوطني للأرصاد @NCMKSA

تعليق الدراسة الحضورية

بـ #المدينة_المنورة ولفرع الجامعة في محافظة #الحناكية ومحافظة #المهد

اليوم الأحد ١٩ شوال ١٤٤٥هـ

لتكون عن بُعد عبر "البلاكبورد"

حرصًا على سلامة طلابنا وطالباتنا pic.twitter.com/YDDLOWZ9K3 — جامعة طيبة Taibah U (@taibahu) April 27, 2024

تعليق الدراسة الحضورية

الدمام - شريف احمد - أعلنت جامعة طيبة عن تعليق الدراسة الحضورية اليوم الأحد، لطلبة الجامعة في المقر الرئيسي بالمدينة المنورة وفرعيّ الجامعة بمحافظتي الحناكية والمهد.وجاء ذلك بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، مُشيرةً إلى أن الدراسة ستكون عن بُعد عبر "البلاك بورد". "مطرنا بفضل الله ورحمته"بناءً على التقارير الواردةمن المركز الوطني للأرصاد This is a Twitter Statusتعليق الدراسة الحضوريةبـ This is a Twitter Status ولفرع الجامعة في محافظة This is a Twitter Status ومحافظة This is a Twitter Statusاليوم الأحد ١٩ شوال ١٤٤٥هـلتكون عن بُعد عبر "البلاكبورد"حرصًا على سلامة طلابنا وطالباتنا This is a Twitter Status— جامعة طيبة Taibah U (@taibahu)كما أعلنت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الباحة عن تعليق الدراسة اليوم الأحد في جميع المنشآت التدريبية بالباحة.وكذلك بلجرشي والمندق والعقيق والمخواة ومعاهد التدريب الاهليه الفترة الصباحية والمسائية.

وتقرر ‏تحويل التدريب الحضوري في المنشآت التدريبية بمنطقة الباحة إلى التدريب -عن بعد-، وذلك حرصاً على سلامة الجميع.