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تعليق الدراسة الحضورية في جامعة طيبة و"تقني الباحة".. اعرف التفاصيل

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واس - المدينة المنورة - الباحة 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن تعليق الدراسة الحضورية في جامعة طيبة و"تقني الباحة".. اعرف التفاصيل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت جامعة طيبة عن تعليق الدراسة الحضورية اليوم الأحد، لطلبة الجامعة في المقر الرئيسي بالمدينة المنورة وفرعيّ الجامعة بمحافظتي الحناكية والمهد.
وجاء ذلك بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، مُشيرةً إلى أن الدراسة ستكون عن بُعد عبر "البلاك بورد". "مطرنا بفضل الله ورحمته"
بناءً على التقارير الواردة
من المركز الوطني للأرصاد This is a Twitter Status
تعليق الدراسة الحضورية
بـ This is a Twitter Status ولفرع الجامعة في محافظة This is a Twitter Status ومحافظة This is a Twitter Status
اليوم الأحد ١٩ شوال ١٤٤٥هـ
لتكون عن بُعد عبر "البلاكبورد"
حرصًا على سلامة طلابنا وطالباتنا This is a Twitter Status— جامعة طيبة Taibah U (@taibahu)

تعليق الدراسة الحضورية

كما أعلنت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الباحة عن تعليق الدراسة اليوم الأحد في جميع المنشآت التدريبية بالباحة.
وكذلك بلجرشي والمندق والعقيق والمخواة ومعاهد التدريب الاهليه الفترة الصباحية والمسائية.

وتقرر ‏تحويل التدريب الحضوري في المنشآت التدريبية بمنطقة الباحة إلى التدريب -عن بعد-، وذلك حرصاً على سلامة الجميع.

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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