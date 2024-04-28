الأرصاد تكشف عن توقعات الطقس في المملكة اليوم

أعلن المركز الوطني للأرصاد توقعاته لحالة الطقس اليوم.

ووفقًا لتقرير المركز بشأن حالة الطقس لهذا اليوم، من المتوقع أن تكون هناك فرصة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، مما قد يؤدي إلى حدوث سيول. وقد تترافق هذه الأمطار مع زخات من البرد ورياح نشطة تثير الأتربة والغبار في بعض مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك، الحدود الشمالية، الجوف، حائل، القصيم، الرياض، وأيضًا في الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية (حفر الباطن).

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