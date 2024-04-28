تراند اليوم : بالفيديو.. السيسي: اللي بنعمله فوق خيالكم.. وفرصة أننا نبقى أغنياء هتبقى قليلة لو ما علمناش أطفالنا التكنولوجيا

صحيفة الخليج 365: قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إن ما تقوم به مصر في كافة الملفات ولا سيما التحول الرقمي كبير جدًا.

وأضاف السيسي خلال افتتاح مركز البيانات والحوسبة السحابية: "اللي بنعمله فوق خيالكم، إحنا بنعمل حاجات كتير قوي والناس البساط ميعرفوش إحنا بنعملها عشان نحقق منها إيه.. وبلد زي مصر اتقال أنها ما تقدرش تعمله ولا هتفكر فيه عشان غلبانة لكنه اتعمل.

وأرف:" إنتم مش شايفين إن ظروفنا صعبة ولا إيه؟.. قاعدين تدخلوا ولادكم تجارة وآداب وحقوق وكل الكلام ده.. هيطلع يشتغل إيه؟.. فرصة أننا نبقى أغنياء هتبقى قليلة لو ما علمناش أطفالنا التكنولوجيا".