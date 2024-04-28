تراند اليوم : شاهد : أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الصباح يصل إلى الرياض ..وفي مقدمة مستقبليه نائب أمير المنطقة

صحيفة الخليج 365: وصل إلى الرياض اليوم، صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، للمشاركة في الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي لتعزيز التعاون الدولي والنمو والطاقة من أجل التنمية.

وكان في مقدمة مستقبليه في مطار الملك خالد الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، ومعالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، وسفير دولة الكويت لدى المملكة الشيخ صباح ناصر صباح الأحمد الصباح، ومندوب عن المراسم الملكية.