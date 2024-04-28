تراند اليوم : بالفيديو.. وزير المالية: لو أردنا لأنتجنا 10 ملايين برميل نفط يومياً بدلا من 9 ملايين وحققنا نمواً أكبر.. وهذا ما يهمنا في المملكة

صحيفة الخليج 365: أكد وزير المالية محمد الجدعان، أن المملكة تركز على نمو الاقتصاد غير النفطي، ودعم القطاع الخاص.

معدل نمو

وقال الوزير خلال : "المنتدى الاقتصادي العالمي:" المملكة تمكنت العام الماضي من تحقيق معدل نمو يساوي 10% من إجمالي الناتج المحلي، وأنا لا أبالغ في ذلك".

النفط

وتابع: " أنتجنا العام الماضي 9 ملايين برميل نفط يوميا، ولو أردنا لأنتجنا 10 ملايين برميل نفط يومياً وحققنا نمواً أكبر بكثير في الناتج المحلي الإجمالي، ويمكننا أن نواصل بهذه الطريقة ولكن هنا لا نتحدث عن نمو نوعي وإنما نمو كمي".

ناتج محلي غير مرتكز على النفط

وأردف: "ما يهمنا هو الناتج المحلي غير المرتكز على النفط، وفي العام الماضي عندما نظرنا في إجمالي الناتج المحلي كان لدينا نمو جيد في القطاع غير النفطي، وبالتالي رؤية 2030، تركز على بناء قدرات القطاع الخاص وتعزيز وتمكين القطاع الخاص وهذا أمر أساسي".

القطاع الخاص

وأضاف: " الحكومة تقوم بإعداد السياسات الكافية لتمكين القطاع الخاص، وإذا تمكنا من إعداد الهياكل المناسبة يمكننا تمكين القطاع الخاص ، وسنتوصل إلى نمو أكثر استدامة، نحن مطمئنون جدا للنتائج التي حققناها".