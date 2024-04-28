شكرا لقرائتكم خبر عن أسبوع البيئة 2024.. 4 مذكرات تفاهم لتنمية مشاريع البحث والابتكار والان نبدء بالتفاصيل

صندوق البيئة

أسبوع البيئة

الدمام - شريف احمد - شهد وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي توقيع صندوق البيئة 4 مذكرات تفاهم متنوعة تستهدف دعم البحث والابتكار في مجال البيئة من خلال دعم المواهب، ورفع الوعي البيئي، وتعزيز الممارسات الصديقة للبيئة وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.وتأتي هذه المذكرات على هامش فعاليات "أسبوع البيئة 2024"، الذي تنظمه وزارة البيئة والمياه والزراعة تحت شعار "تعرف بيئتك؟" ويتضمن أكثر من 35 فعالية بيئية متنوعة؛ بهدف نشر الوعي البيئي المجتمعي، وتحقيق الاستدامة البيئية، تحقيقًا لمستهدفات رؤية 2030.وفي التفاصيل، فقد شهد الوزير الفضلي توقيع صندوق البيئة مذكرة تفاهم مع البنك السعودي الأول بهدف تطوير وتصميم منتجات تمويلية متخصصة لدعم المشاريع والمبادرات.كما شهد توقيع مذكرة تفاهم بين الصندوق وبنك الرياض؛ لتعزيز التعاون المشترك في تنمية البحث والابتكار، وتحفيز التقنيات والممارسات الصديقة للبيئة، ودعم المساهمة المجتمعية، لرفع الوعي المجتمعي والاهتمام البيئي.ولتعزيز التعاون في مجال أنشطة رفع الوعي البيئي وتعزيز الممارسات الصديقة للبيئة فقد وقع الصندوق مذكرة تفاهم مع جمعية المدينة المنورة، إضافة إلى توقيع مذكرة تفاهم مع مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة" لدعم البحث والابتكار في مجال البيئة من خلال دعم المواهب ورفع الوعي البيئي.يشار إلى أن "أسبوع البيئة" يأتي تعزيزًا للجهود المتواصلة التي تبذلها المملكة، لرفع مستوى الوعي البيئي لدى فئات المجتمع كافة والقطاعات المختلفة وتحفيزهم للالتزام بالسلوكيات المثالية تجاه البيئة، بالإضافة إلى نشر المعرفة بأهمية القضايا البيئية، وتنمية حس المسؤولية البيئية بالمجتمع.