تراند اليوم : "كل مرة أبوس رأسه أبغى يسامحني"... شاهد: "الهريفي" يعلن ندمه بعد سخريته من نافورة البوليفارد ويكشف ما فعله لإرضاء تركي آل الشيخ

صحيفة الخليج 365: أعلن لاعب النصر السابق فهد الهريفي عن ندمة بعد تغريدة نشرها في وقت سابق، سخر خلالها من عطل في نافورة البوليفارد، ورد المستشار تركي آل الشيخ قائلا:" إذا أكرمت الكريم ملكته".

وقال خلال لقاء له مع برنامج "المواجهة مع البكيري":" خطأ كبير، ومزحة ما لها داعي، هذا أكبر خطأ في حياتي، وحاولت أرضي المستشار تركي آل الشيخ أكثر من مرة".

وتابع:" هذي مو مزحة عادية، ما أعرف كيف تصرفت فيها، الرجل ما يستاهل أسوي معه هذا الشيء، كان خطأ كبير مرة". وأضاف:"جلست مرتين أو 3 مرات، كل مرة أبوس رأسه أبغى يسامحني".