خدمة إضافية لفحص مركبات الشركات

اتخذ مركز سلامة المركبات حلولاً عاجلة لاستيعاب طلبات «فحص المركبات»، للشركات التي لديها أسطول كبير من المركبات، وذلك باستحداث خدمة إضافية لحجز المواعيد للملاك والشركات، في خطوة تهدف إلى تحسين رحلة خدمة الفحص الفني الدوري.

يأتي الإجراء من قبل المركز، عقب ظهور إشكالات واجهت أصحاب تلك الأساطيل تمثلت في عدم قبول المنصة إلكترونية لحجز مواعيد الفحص الفني، لأكثر من 3 مواعيد لرقم الجوال الواحد، وهو ما قد يؤثر على الكيانات التي يمتلك أسطولها عددًا كبيرًا من المركبات، وسعيًا إلى رفع ما قد يترتب على ذلك من أضرار لملاك تلك الأساطيل، فقد عمل المركز على تخصيص خدمة إضافية لحجز المواعيد من خلال التقدم بطلب الخدمة عن طريق رفع طلب عبر بريد إلكتروني خصص لذلك الغرض.

تنظيم الفحص

كانت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، أعلنت في يوليو 2023، عن خطتها لزيادة نسبة المراكز المتخصصة في تقديم خدمات الفحص الفني الدوري للمركبات بمعدل 242%، بعد توسعها في منح تراخيص مزاولة النشاط، وذلك عبر الوصول الى 113مركزًا متخصصًا في مناطق المملكة، في الوقت الذي يصل عدد المراكز الحالية إلى 33 مركزًا، حيث بدأت المواصفات السعودية بتطبيق مهام ومتطلبات تنظيم الفحص الفني الدوري الصادر من مجلس الوزراء، وأصدرت تراخيص للشركات القائمة -ما قبل انتقال التنظيم للهيئة- بواقع 2 من المشغلين في القطاع الخاص بإجمالي 53 موقعًا.

أهداف لمنصة الفحص الدوري

ـ تسهيل وتنظيم رحلة الفحص الدوري الفني للمركبات.

ـ حوكمة منظومة الفحص وتوحيد المعايير لتحقيق الجودة العالمية وضمان السلامة المرورية.

ـ الحد من الخسائر الاقتصادية والبشرية الناجمة عن الأعطال الفنية للمركبات.

ـ التوسع في نشر مراكز الفحص حول المملكة والمساهمة في تحسين المشهد البصري من خلال الهويات العمرانية الموحدة لمراكز الفحص.

ـ زيادة نسب التوطين لمهن الفحص الدوري الفني، وفتح المجال لفرص استثمارية واعدة لرواد الأعمال.