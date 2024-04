وزير الخارجية يلتقي نظيره الأمريكي ويناقش الأوضاع بقطاع غزة ورفح 

#الرياض | سمو وزير الخارجية الأمير #فيصل_بن_فرحان @FaisalbinFarhan يلتقي معالي وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية أنتوني بلينكن، في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون، وذلك على هامش الاجتماع المشترك بين وزراء خارجية دول مجلس التعاون مع الولايات المتحدة الأميركية. pic.twitter.com/i1nDsLkSUt — وزارة الخارجية 🇸🇦 (@KSAMOFA) April 29, 2024

الدمام - شريف احمد - التقى سمو وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، بنظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون، وذلك على هامش الاجتماع المشترك بين وزراء خارجية دول مجلس التعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية.وشهد اللقاء، استعراض سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك في مختلف المجالات، وبحث تطورات الأوضاع في قطاع غزة ومدينة رفح، وأهمية الوقف الفوري لإطلاق النار، بالإضافة إلى مناقشة بذل كافة الجهود لضمان إدخال المساعدات الإنسانية الملحّة.وحضر اللقاء، صاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، وسعادة المستشار في الوزارة الدكتورة منال رضوان، وسعادة مستشار سمو وزير الخارجية الأستاذ محمد اليحيى.