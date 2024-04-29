قبضت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض على (8) مقيمين من الجنسية السورية مخالفين لنظام الإقامة لسرقتهم مركبتين واستخدامها في حوادث سطو على مبانٍ قيد الإنشاء وسرقة مواد البناء ومقتنيات حراسها الشخصية، وسلب المارة تحت تهديد السلاح الناري، وبيعها في منفذ بيع المستعمل، وتم استرداد المركبتين وإيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.



كانت هذه تفاصيل خبر القبض على 8 أشخاص لقيامهم بالسرقة وسلب المارة تحت تهديد السلاح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.