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تراند اليوم : شركة "استرازينيكا" تعترف : لقاح كورونا يسبب آثارا جانبية مثل الجلطات وانخفاض الصفائح الدموية

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صحيفة الخليج 365: أعلنت شركة "أسترازينيكا" لأول مرة، أن لقاحها المضاد لفيروس يمكن أن يسبب آثاراً جانبية مميتة تتمثل في جلطات دموية ونقص في الصفائح الدموية .

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن الشركة تواجه دعوى جماعية بملايين الجنيهات الإسترلينية من قبل عشرات العائلات التي تزعم إصابتهم أو موت بعضهم بسبب لقاحها المعيب.

واعترفت "AstraZeneca"، ومقرها كامبريدج، والتي تطعن في هذه المزاعم، في وثيقة قانونية قدمت إلى المحكمة العليا في فبراير الماضي، أن لقاحها "يمكن، في حالات نادرة جدا، أن يسبب TTS".

TTS هو اختصار لحالة تخثر الدم مع متلازمة نقص الصفائح.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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