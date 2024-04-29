تراند اليوم : "موتوا بغيظكم".. بالفيديو: عائض القرني يرد على السب والشتم الذي تعرض له من قبل الإخوان المسلمين

صحيفة الخليج 365: رد الداعية عائض القرني، على الهجوم والسب والقذف الذي تعرض له من قبل جماعة الإخوان المسلمين بعدما انتقدهم، وكشف عن ارتكابهم 10 أخطاء قاتلة.

وقال القرني خلال مقطع فيديو: "ضعيف الحجة دائما عادته السب والشتم، عندما كشفت ضلال منهج الإخوان المسلمين وخونة الأوطان، ردوا كعادتهم بالافتراء والزور والبهتان والسب والقذف وأنا رديت عليهم بالأدلة والبراهين، ولكن أقول موتوا بغيظكم".

وتابع: "يقول أبو الطيب المتنبي علامة العلماء.. أفخر فإن الناس فيك ثلاثة ... مستعظم أو حاسد أو جاهل، وإذا أتتك مذمتي من ناقصٍ ... فهي الشهادة لي بأني فاضلُ".

وأكمل، يقول آخر: "ما يضرُّ البحرَ أمسى زاخرًا.. إنْ رمى فيه غلامٌ بحَجَرْ"

وأضاف، يقول الشاعر الكبير حمد السعيد: "‏لا صرت ترميلك جبل غلطةٍ منك وأمرٍ طبيعي لا رميته تصيبه.. بلاه كبره وأنت محدٍ درى عنك.. يزداد هيبه وأنت تزداد خيبة".