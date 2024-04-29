هاكاثون تكنولوجيا الأزياء يشجع على إنتاج نماذج مبتكرة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت الكلية التقنية للبنات بجدة، أمس، فعاليات هاكاثون «تكنولوجيا الأزياء»، بحضور مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة مرعي القرني، وبإشراف الإدارة العامة لأنشطة المتدربين، ودعم صندوق المتدربين الرئيس، والذي يستمر 3 أيام.

وأوضحت عميدة الكلية الدكتورة عفراء اللياتي، أن هاكاثون تكنولوجيا الأزياء بعنوان (تكنو فاشن)، هو حدث تقني يجمع متدربات ومتدربي وخريجين الكليات التقنية، وطلاب وطالبات وخريجي الجامعات في مجال الأزياء والتكنولوجيا، ويعمل المشاركون في بيئة عمل تشجع التفكير الإبداعي، وإنتاج مفاهيم وأفكار ونماذج جديدة مبتكرة.

ويهدف هاكثون الأزياء، إلى استقطاب المواهب السعودية المبدعة في صناعة الأزياء، من متدربات ومتدربي وخريجي الكليات التقنية وطالبات وطلاب وخريجين الجامعات بمناطق المملكة، للمنافسة على إيجاد حلول مبتكرة وتطوير مهارات علمية ومواكبة لرؤيتنا الطموحة.

ويعد هاكثون الأزياء الحدث الأول من نوعه على مستوى المملكة، والذي يتضمن معرضا مصاحبا وجلسات استشارية وورش عمل لمركز البحث والابتكار التقني، وتنظيم زيارات مدرسية.