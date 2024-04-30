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تراند اليوم : بالفيديو.. محلل طقس: أمطار تاريخية غزيرة على معظم المناطق.. وهذا الطقس المتوقع على الرياض خلال الساعات القادمة

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صحيفة الخليج 365: قال محلل الطقس عادل القازنلي، أن المملكة تشهد أمطار تاريخية بين متوسطة وغزيرة في معظم المدن و المناطق في هذا الوقت من العام.

وأضاف في تصريحات لقناة الإخبارية : "هطلت أمطار غزيرة جداً في بعض المناطق، مثل تبوك ومكة المكرمة والمدينة المنورة، وحالياً في حائل والقصيم، وخلال الساعات القادمة على منطقة الرياض."

وتابع : "المركز الوطني للأرصاد أصدر تقرير خاص عن هذه التقلبات بداية من يوم الإثنين، وحتى يوم الجمعة المقبل، ومعظمها أمطار غزيرة مصحوبة بحبات البرد، مصحوبة أيضاً برياح قوية، مثيرة للاتربة والغبار."
مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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