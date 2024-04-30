تراند اليوم : بالفيديو.. محلل طقس: أمطار تاريخية غزيرة على معظم المناطق.. وهذا الطقس المتوقع على الرياض خلال الساعات القادمة

صحيفة الخليج 365: قال محلل الطقس عادل القازنلي، أن المملكة تشهد أمطار تاريخية بين متوسطة وغزيرة في معظم المدن و المناطق في هذا الوقت من العام.

وأضاف في تصريحات لقناة الإخبارية : "هطلت أمطار غزيرة جداً في بعض المناطق، مثل تبوك ومكة المكرمة والمدينة المنورة، وحالياً في حائل والقصيم، وخلال الساعات القادمة على منطقة الرياض."

وتابع : "المركز الوطني للأرصاد أصدر تقرير خاص عن هذه التقلبات بداية من يوم الإثنين، وحتى يوم الجمعة المقبل، ومعظمها أمطار غزيرة مصحوبة بحبات البرد، مصحوبة أيضاً برياح قوية، مثيرة للاتربة والغبار."