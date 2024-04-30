مدير بيئة عسير: فتح بوابات سد الملك فهد تعزيزاً للمصادر المائية وخدمةً للمزارعين

أكّد مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير المهندس احمد بن محمد بن مجثل أن فتح بوابات سد الملك فهد بمحافظة بيشة يأتي تعزيزاً للمصادر المائية بالمحافظة وخدمةً للمزارعين والتنمية الزراعية بشكل عام

وهو من ضمن خطط الوزارة ومستهدفاتها كما أشار إلى حرص الوزارة على استفادة المزارعين بشكل كامل من المخزون المائي للسدود مع الأخذ بعين الاعتبار الموازنة المائية للمنطقة، مشيراً إلى أهمية تعاون الجميع في الحفاظ على مجاري الأودية خالية من التعديات والعوائق وذلك للوصول للفائدة القصوى من الكميات المنصرفة من السد وتغذية الآبار.

وتتم فتح بوابات السدود المخصصة للري الزراعي بحسب المواسم الزراعية ومتابعة ذلك مع الجهات ذات العلاقة.

الجدير بالذكر انه سيتم تصريف 30 مليون متر مكعب ولمدة 174 يوماً، بناءًا على الخطة التشغيلية المعتمدة من وزارة البيئة والمياه والزراعة وبحسب الموسم الزراعي بوادي بيشة.

ويتم ذلك بعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتحرير مجرى الوادي.