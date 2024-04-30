تراند اليوم : شاهد.. صورة متداولة لنفايات متراكمة وتشوه بصري أمام مقر "بلدية شمال الرياض" تفتح عليها وابل من الانتقادات

صحيفة الخليج 365: فتحت صورة متداولة لنفايات متراكمة أمام مقر "بلدية شمال الرياض" موجة من الانتقادات الحادة عبر منصة إكس، وسارعت البلدية لإزالة المخالفة .

انتقادات

وتعرضت البلدية، لموجة من الانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي، فيما تساءل مغرد: "ماذا عن التشوه البصري في مواسير المكيفات المتدلية على واجهة المبنى أليس هذا مخالف للتعليمات...!؟".

التشوه البصري وكتب مغرد: "مع التشوة البصري للتمديدات والمكيفات السبليت.. ‏باب النجار مخلوع".

وأضاف مغرد: "تشوه بصري بإمتياز.. أجهزة تكييف غير مرتبة تمديدات كهرباء وإنارة مضاءة بالنهار وبلاط متسخ وقمامة فاضت بها الحاويات ..

‏كل ذلك ع مدخل المسؤول وموظفينه....!!.. ‏إذا كيف بالمكان البعيد عن عين المسؤول ؟؟".

تفاعل البلدية