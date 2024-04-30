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تراند اليوم : شاهد.. صورة متداولة لنفايات متراكمة وتشوه بصري أمام مقر "بلدية شمال الرياض" تفتح عليها وابل من الانتقادات

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صحيفة الخليج 365: فتحت صورة متداولة لنفايات متراكمة أمام مقر "بلدية شمال الرياض" موجة من الانتقادات الحادة عبر منصة إكس، وسارعت البلدية لإزالة المخالفة .

انتقادات

وتعرضت البلدية، لموجة من الانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي، فيما تساءل مغرد: "ماذا عن التشوه البصري في مواسير المكيفات المتدلية على واجهة المبنى أليس هذا مخالف للتعليمات...!؟".

التشوه البصري

وكتب مغرد: "مع التشوة البصري للتمديدات والمكيفات السبليت.. ‏باب النجار مخلوع".

وأضاف مغرد: "تشوه بصري بإمتياز.. أجهزة تكييف غير مرتبة تمديدات كهرباء وإنارة مضاءة بالنهار وبلاط متسخ وقمامة فاضت بها الحاويات ..

‏كل ذلك ع مدخل المسؤول وموظفينه....!!.. ‏إذا كيف بالمكان البعيد عن عين المسؤول ؟؟".

تفاعل البلدية

من جانبها تفاعلت البلدية مع الانتقادات وأزالت النفايات وكتبت تعليقا على انتقادات المغردين قائلة: "مرحبا بكم ‏نشكر لكم حرصكم واهتمامكم، كما تم معالجة الملاحظة. ‏نعمل معاً للحفاظ على نظافة مدينتنا"، ليرد عليها معلق مواصلا سلسلة الانقادات:" يعني ما شفتوها إلا من التغريدة أو لازم بلاغ؟!".

ونشرت البلدية صورة توضح إزالة النفايات، ولكن لم تزيل التشوه البصري الموجود على المبنى.

شاهد.. صورة متداولة لنفايات متراكمة وتشوه بصري أمام مقر
شاهد.. صورة متداولة لنفايات متراكمة وتشوه بصري أمام مقر
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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