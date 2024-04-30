شكرا لقرائتكم خبر عن فعالية المرسم الحر تشهد إقبالاً من الأطفال ضمن فعاليات أسبوع البيئة 2024 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شهدت فعاليات ركن المرسم الحر إقبالاً من الأطفال وأسرهم، وذلك ضمن فعاليات أسبوع البيئة 2024 المقامة فعالياته بمتنزه الملك فهد بنجران، وينظمه فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة، بمشاركة عددٍ من الجهات الحكومية والتطوعية.

تستهدف الفعالية الأطفال لتعزيز الوعي البيئي لديهم، وكيفية المحافظة على البيئة، وكذلك تعزيز هواياتهم الفنية، وتشجيعهم وتنمية مواهبهم، وإبراز مهاراتهم وقدراتهم الإبداعية.

وخصص الركن متدربين ومتدربات لتعليم الأطفال إتقان الرسم، والتركيز على النواحي البيئية.