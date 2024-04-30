الفضلي يشهد توقيع 10 اتفاقيات لتطوير استخدامات المياه المجدّدة واستدامة الإنتاج الزراعي بالسعودية

شهد وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي توقيع (10) مذكرات تفاهم واتفاقيات شراكة إستراتيجية متنوعة مع عدد من الجهات ذات العلاقة والقطاع الخاص؛ لتطوير استخدامات المياه المجدّدة ودعم الحلول التقنية والابتكار، وتعزيز الأمن النووي للمياه، ودعم التنمية المستدامة للأرصاد، واستدامة الإنتاج الزراعي وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030. جاء ذلك على هامش أعمال الدورة الثالثة لمنتدى المياه السعودي الذي تنظمه الوزارة على مدى ثلاثة أيام بالرياض خلال الفترة (28 أبريل، وحتى الأول من مايو 2024م، تحت شعار "استدامة المياه مسؤوليتنا جميعًا"؛ لمناقشة التحديات التي تواجه قطاع المياه، ووضع حلولٍ تكاملية لمعالجتها.

وفي التفاصيل، فقد شهد معاليه توقيع المؤسسة العامة للري (3) اتفاقيات مع عددٍ من الجهات والشركات المحلية والدولية؛ للتعاون في مجال تطوير استخدامات المياه المجدّدة، وتبادل بيانات توقعات الأمطار، إلى جانب استدامة وتطوير الإنتاج الزراعي بالمملكة.

كما شهد معاليه توقيع المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة "التحلية" مذكرة تعاون مع المركز الوطني للأرصاد؛ بهدف تعزيز الأمن النووي للمياه ودعم التنمية المستدامة للأرصاد، بالإضافة إلى توقيع اتفاقية تعاون بين شركة صناعات الخرّيف السعودية، وشركة إل جي للكيماويات (LG Chem) الكورية الجنوبية؛ لنقل المعرفة، والإسهام في توطين صناعة الأغشية وسلاسل التوريد ومكوناتها، وزيادة حجم الاستثمارات الحالية والمستقبلية إلى (320) مليون ريال، لتصنيع (300) ألف غشاء سنويًا، وتستهدف السوق السعودي والإقليمي والعالمي.

إلى ذلك، شهد معاليه توقيع مذكرة تعاون بين "الوزارة" ممثلةً في وكالة البحث والابتكار، والمركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه "مائي"؛ بهدف تعزيز الابتكار والحلول التقنية في إدارة قطاع المياه بالمملكة، واتفاقية بين الشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير (سرك)وشركة توزيع المياه وشركة (GLAQUA TECH) الألمانية بهدف تعزيز التعاون المشترك.

كما شهد معالي وزير البيئة والمياه والزراعة توقيع شركة المياه الوطنية اتفاقية تعاون ثلاثية مع شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة، وشركة الأوائل العصرية للمقاولات، وشركة الأعمال المدنية المحدودة؛ للتعاون المشترك في تعزيز الخدمات المقدمة للمستفيدين من مياه الشرب في المملكة، وتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة في القطاع بالمنطقة الشرقية؛ لتنفيذ مشروعين بالدمام والخبر. يذكر أن منتدى المياه السعودي الثالث يُعد أحد المنصات المهمة التي تجمع القادة والخبراء والمطورين والمستثمرين والباحثين في قطاع المياه مع الجهات الرسمية ذات العلاقة؛ لمناقشة وتقديم خبراتهم وإستراتيجياتهم تجاه التوجهات الإقليمية والدولية، والوصول إلى حلول تكاملية وشمولية للمشاكل والتحديات التي تواجه قطاع المياه في المنطقة والعالم.