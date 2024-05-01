تراند اليوم : بالفيديو.. مواطن يكشف طريقة شفائه من مرض السكري بعد معاناة استمرت 12 عامًا

صحيفة الخليج 365: كشف مواطن طريقة تخلصه من مرض السكري، بعد معاناة استمرت 12 عاما.

وقال المواطن، إنه كان مصابا بمرض السكري منذ عام 2012 لكنه تعافى منذ عام تقريبًا، وكان السكر التراكمي له 11.4، الآن أصبح 4.7.

وأضاف خلال حديثه بمقطع فيديو: "عدلنا في نظامنا الغذائي، وتخلصت من النشويات مثل الأرز والمعجنات بالإضافة إلى السكريات وأصبحت أعتمد بشكل أكبر على البروتين".

وتابع: "كان وزني 95 والآن أصبح أقل من 70"، مشيرا إلى أن السكر يمكن التخلص منه وجعله مرض غير مزمن.

وأكمل: "نصيحتي للشخص أول ما يستيقظ لا يأكل من ساعتين لـ 4 ساعات، حتى نجعل الجسم يعتمد على الطاقة والدهون الداخلية".

واختتم حديثه أنه يمارس الرياضة بشكل يومي من نصف ساعة إلى ساعة وتخلص من كل المشاكل التي كان يسببها السكري.