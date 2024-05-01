شكرا لقرائتكم خبر عن منتدى المياه السعودي: 4 مليارات م3 حجم الهاطل المطري بالمملكة في 5 سنوات والان نبدء بالتفاصيل

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.