الهيئة العامة للنقل توقف تطبيق نقل الركاب بسبب انتهاك الأنظمة وعدم الالتزام بالمعايير التقنية

أعلنت الهيئة العامة للنقل اليوم عن قرارها بإيقاف نشاط أحد تطبيقات نقل الركاب بسبب عدم الالتزام بالأنظمة والمعايير التقنية المطلوبة. وأوضحت الهيئة عبر حسابها على منصة X أن هذا القرار يأتي في إطار حماية حقوق المستفيدين وتوفير بيئة نقل آمنة وفعالة تحافظ على حقوق المستهلك في المملكة. وأكدت الهيئة أنه يجب على تطبيقات نقل الركاب الالتزام بعدم توظيف سائقين غير سعوديين، والالتزام بالمواصفات المعتمدة للسيارات المستخدمة في النشاط. وتضمن القرار أيضًا إيقاف أي سائق يلغي خمس طلبات بعد قبولها خلال الشهر الواحد، وأشارت الهيئة إلى ضرورة عرض وجهة الراكب النهائية قبل قبول الطلب.

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