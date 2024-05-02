تنفيذ حكم القتل بمواطن في الرياض لارتكابه هذه الجرائم

صدر بيان من وزارة الداخلية حول تنفيذ حكم الإعدام بحق أحد المجرمين في العاصمة السعودية، الرياض.

وذكرت الوزارة في بيانها أنه بفضل الله، واستنادًا إلى المعلومات المتوفرة لدى الجهات الأمنية، تم القبض في تاريخ 24 / 8 / 1442هـ على المدعو عبدالله بن عبدربه الزهراني، وهو مواطن سعودي، لارتكابه أعمالًا جرمية تشمل خيانة الوطن بهدف الإخلال بالنظام العام وزعزعة أمن المجتمع واستقراره، بالإضافة إلى تبنيه للفكر الإرهابي ودعمه له.

اختتم التحقيق الذي أجرته النيابة العامة بتوجيه الاتهامات للمدعو المذكور بارتكاب تلك الأعمال الجرمية، وتم إحالته إلى المحكمة الجزائية المختصة. وأصدرت المحكمة حكمًا بإثبات إدانته وتنفيذ عقوبة الإعدام. تمت الموافقة على الحكم من قِبل محكمة الاستئناف الجزائية المختصة ومحكمة النقض. وتم تنفيذ حكم الإعدام في يوم الخميس 23 / 10 / 1445هـ الموافق 2 / 5 / 2024م في منطقة الرياض.

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