أصدرت وزارة الداخلية بيانًا يعلن فيه تنفيذ حكم الإعدام بحق أحد المدانين في الرياض.

وجاء في بيان الداخلية أنه بفضل التوفيق من الله واستنادًا إلى معلومات حصلت عليها الجهات الأمنية، تم القبض على السعودي يحيى بن علي بن حسن هزازي في تاريخ محدد، وذلك بتهمة ارتكاب أعمال جريمة تتضمن خيانة الوطن والانضمام لخلية إرهابية تابعة لتنظيم إرهابي، بالإضافة إلى تمويله للإرهاب ودعمه الفكر الإرهابي.

وتمت إحالة المتهم إلى المحكمة الجزائية المتخصصة بعد انتهاء التحقيقات التي قامت بها النيابة العامة، وتم صدور حكم بإدانته بتلك الأعمال الجرمية وحكم بالإعدام عليه. تمت المصادقة على الحكم من قبل محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة ومن المحكمة العليا. وتم تنفيذ حكم الإعدام بحق المتهم في منطقة الرياض يوم الخميس 2 مايو 2024.

كانت هذه تفاصيل خبر تنفيذ حكم القتل بمواطن لارتكابه أفعالاً تنطوي على خيانة وطنه وانضمامه لخلية إرهابية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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