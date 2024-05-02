شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح معرض في بروميناد جدة للمحافظة على البيئة والموارد الطبيعية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - افتتح فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة معرض أسبوع البيئة 2024، تحت شعار ”تعرف بيئتك"، وذلك بمنطقة البروميناد في الواجهة البحرية بمحافظة جدة والمقام من الساعة الرابعة عصرًا وحتى الحادية عشر مساءً من يوم الأربعاء 1 مايو وحتى يوم السبت 4 مايو.

يأتي ذلك بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والجمعيات البيئية والخاصة بالمنطقة، بهدف رفع الوعي والسلوك الإيجابي تجاه المحافظة على البيئة والموارد الطبيعية، ومن أجل بيئة نظيفة ومستدامة.

الجهات المشاركة وفي التفاصيل أوضح مدير إدارة البيئة بفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس عبدالله الصبحي، شارك فرع الوزارة في المعرض، وفرع المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي بمنطقة مكة المكرمة، وفرع مركز الغطاء النباتي ومكافحة التصحر بالمنطقة، بالإضافة إلى مشاركة القوات الخاصة للأمن البيئي بمنطقة مكة المكرمة، والهلال الأحمر السعودي، وجميعة مراكز الاحياء بمنطقة مكة المكرمة، وجمعية المسؤولية الاجتماعية بمحافظة جدة، وجمعية بيئة المستقبل، ومشاركة الشركات البيئية من القطاع الخاصة والتي تأتي انطلاقًا من تكامل الأدوار بين جميع الجهات بهدف تبادل الأفكار والمقترحات والمبادرات المتعلقة بقطاع البيئة والتشجير، وإبراز الجهود وتسليط الضوء على أهم الحلول والتقنيات المستخدمة والطرق المتبعة والتعريف بها، والتي تستخدم في مجال المحافظة على البيئة.

يذكر أن المعرض يحتوي على عدد من الأجنحة، والأركان التعريفية، والترفيهية، والمعارض، والجلسات العائلية، وفعاليات للطفل يتم من خلاله تقديم العديد من العروض والفعاليات التي تناسب الأطفال وتزيد من نشر الوعي البيئي المجتمعي وتحقق الاستدامة البيئية والمحافظة على الموارد الطبيعية والحد من التلوث بمختلف أنواعه.