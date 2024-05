شكرا لقرائتكم خبر عن حادث التسمم في الرياض.. شفافية "الصحة" تدحض الشائعات بمعلومات دقيقة والان نبدء بالتفاصيل

التسمم الغذائي في الرياض

أعلنت وزارة الصحة بأنها لم تسجل إصابات بأعراض جديدة بالتسمم الغذائي خلال الأيام الخمسة الأخيرة للتفشي الذي تم رصده مؤخراً، كما أوضحت أن عدد الحالات المرصودة بلغ 75 حالة منهم 69 سعوديين و6 غير سعوديين.وأكد بيان وزارة الصحة، الصادر اليوم السبت، بشأن حالات المصابين في حادث التسمم؛ الشفافية الكبيرة التي تتمتع بها الأجهزة الحكومية في المملكة، التي تعكس الحرص على تقديم المعلومات الدقيقة، التي تدحض أي شائعات.كما أكد البيان ضرورة أخذ الإرشادات والمعلومات من مصادرها الرسمية وعدم تداول الإشاعات والمعلومات الخاطئة.للمزيد عن بيان الصحة اضغط هنا. إغلاق معمل المنشأة وجميع فروعهاوقد اتخذت الأجهزة ذات العلاقة إجراءات فورية ومباشرة تجاه الحادث، تجنّبا لعدم تكراره.وتوضح الإجراءات التي اتخذتها الأجهزة الحكومية حجم المتابعة المستمرة والمكثفة لكل ما من شأنه ضمان سلامة المواطنين والمقيمين والزوار، ما يؤكد أن صحتهم هي أولوية قصوى لا تساهل معها أو تهاون فيها.للمزيد عن تقرير لجنة التحقيق بواقعة التسمم في الرياض اضغط هنا.ويعكس خضوع المصابين لأعلى درجات الاهتمام الطبي والمتابعة الدقيقة التي تساعد على الاستشفاء بشكل عاجل؛ المستوى العالي من العناية والرعاية التي تبذلها أجهزة وزارة الصحة.