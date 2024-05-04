تراند اليوم : بالفيديو.. عائض القرني: أغلب الجماعات الإرهابية خرجت من عباءة الإخوان مثل بن لادن والظواهري

صحيفة الخليج 365: قال الدكتور عائض القرني، إن أغلب الجماعات الإرهابية خرجت من عباءة الإخوان.

جماعات إرهابية وأضاف خلال لقاء مع قناة mbc:"هناك ناس من التكفيريين كانوا من جماعة الإخوان مثل أسامة بن لادن والظواهري وغيرهم، وبعض الدواعش كانوا إخوان، والسلفية الجهادية كانوا إخوان". وأضاف خلال لقاء مع قناة mbc:"هناك ناس من التكفيريين كانوا من جماعة الإخوان مثل أسامة بن لادن والظواهري وغيرهم، وبعض الدواعش كانوا إخوان، والسلفية الجهادية كانوا إخوان".

وتابع:" الإخوان المسلمين كانوا أكبر جماعة لأنهم كانوا الأكثر انتشارا، وخرج من عباءتهم السرورية"، مشيرا إلى أنهم يمرون بدرجات من التكفير الفكري إلى التكفير الميداني ثم القتال والمواجهة.