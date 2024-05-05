تراند اليوم : الكشف عن علامات تظهر على الجلد تدل على ارتفاع الضغط والسكري

صحيفة الخليج 365: كشف خبراء عن علامات تظهر على الجلد تدل على ارتفاع الضغط والسكري، بحسب موقع "Health" وموقع " clevelandclinic".

محمد يوسف

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