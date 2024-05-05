تراند اليوم : الكشف عن علامات تظهر على الجلد تدل على ارتفاع الضغط والسكري

صحيفة الخليج 365: كشف خبراء عن علامات تظهر على الجلد تدل على ارتفاع الضغط والسكري، بحسب موقع "Health" وموقع " clevelandclinic".
أعراض السكري التي تظهر على الجلد
1- ظهور بقع داكنة أسفل الرقبة والإبطين.
2- ظهور الدمامل بشكل متكرر.
3- تصلب الجلد خاصة في منطقة الكتفين والصدر.
4- ظهور زوائد جلدية خاصة في منطقة الرقبة والصدر والإبطين والفخذ
5- التئام الجروح ببطئ.
6- ظهور طفح جلدي لونه أحمر أسفل الساق.
7- ظهور جلد شمعي متصلب وسميك على ظهر الأيد.
8- وجود نتوءات أرجوانية مثيرة للحكة على الجلد.
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أعراض جلدية تدل على ارتفاع ضغط الدم
احمرار الوجه والشعور بتنميل به.
2- تصلب الجلد.
ومن الأعراض الآخرى لارتفاع ضغط الدم، هي:
1- الصداع الشديد.
2- الدوخة والدوار.
3- الشعور بألم في الصدر.
4- احمرار العين والتهابها وظهور تجمعات دموية بها وحدوث مشاكل في الرؤية.
5- عدم انتظام دقات القلب.
6- نزيف الأنف.
7- الشعور بالتوتر والارتباك