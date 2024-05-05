شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. وصول طائرة التوأمين السياميين الفلبينيين "عائشة وأكيزا" إلى الرياض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وصلت طائرة الإخلاء الطبي السعودي إلى الرياض التي تحمل على متنها التوأمين السياميين الفلبينيين "عائشة وأكيزا".

وجاء هذا وفقاً للتوجيه الكريم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله ورعاه –على إجراء عملية فصل التوأم السيامي الفلبيني (عائشة وأكيزا) في المملكة،

واستقبل سعادة السفير هشام بن سلطان القحطاني، التوأم السيامي وعائلتهم قبل سفرهم إلى المملكة عبر طائرة الإخلاء الطبي الجوي التابعة للخدمات الصحية في وزارة الدفاع، وذلك بحضور فريق من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وسعادة مساعد وزير الخارجية الفلبيني/ ماردوميل سيلو ميليكور، ومعالي رئيس الصليب الأحمر الفلبيني/ ريتشارد قوردون، وعدد من وسائل الإعلام المحلية.

كما إطمئن سعادة السفير على صحة الطفلتين، مشيراً إلى أن هذه المبادرة الملكية الكريمة تأتي في إطار جهود مملكة الإنسانية الدولية وتعزيزاً للعلاقات الصديقة المتميزة بين حكومتي وشعبي البلدين الصديقين، وما توليه القيادة الرشيدة -حفظها الله- من رعاية واهتمام بالعمل الإنساني، حيثُ أصبحت المملكة رائدة في هذا المجال ، سائلاً المولى عز وجل أن تُكلل العملية بالنجاح.

وقد عبّرت أسرة الطفلتين عن خالص إمتنانها للقيادة الرشيدة لتلقي العناية والإهتمام والرعاية بالمملكة.