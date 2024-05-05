هيئة الرقابة ومكافحة الفساد تضبط 20 قضية فساد وتُؤكد استمرار ملاحقة الفاسدين

أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد عن ضبطها 20 قضية فساد خلال الفترة الماضية، شملت موظفين في مختلف القطاعات الحكومية والخاصة، ورجال أعمال، ومقيمين. وتنوعت الجرائم بين الرشوة، والاختلاس، واستغلال الوظيفة، والغش التجاري، والتزوير، وتهريب الذهب.

أبرز القضايا:

إيقاف موظفين في بنك لابتزازهم مقيمًا بمبالغ كبيرة مقابل إيداع أموال مشبوهة.

تزوير تقرير طبي للحصول على تعويض تأميني.

الحصول على عقود حكومية بالباطن مقابل رشوة.

تعديل بيانات مركبات وشاحنات بطريقة غير نظامية مقابل رشوة.

خبير محكمة يتقاضى رشوة مقابل إعداد تقرير فني مزيف.

موظف بنك يبتز عملاء مقابل إنهاء إجراءات تمويل مشاريع.

عرض رشوة على رجل أمن مقابل إخلاء سبيل تاجر مخدرات.

إجبار مراجعي بلدية على التعامل مع مكتب خدمات مقابل إنهاء معاملاتهم.

رئيس قسم بلدية يتقاضى رشوة مقابل عدم إزالة مخالفات.

إلغاء فاتورة مياه ضخمة مقابل رشوة.

ابتزاز أموال مقابل إنهاء إجراءات مستخلص مالي.

ضابط صف جوازات يبتز مواطنة مقابل إنهاء معاملة.

موظف مستشفى جامعي يبتز مواطنين مقابل وعدهم بالتوظيف.

وصلة صرف صحي مقابل رشوة.

حفظ قضية جنائية مقابل رشوة.

ابتزاز صاحب محل تجاري مقابل التغاضي عن مخالفات.

سرقة أدوية من مستشفى وزارة الدفاع وبيعها في السوق السوداء.

ممرضة تسرق أدوية مخدرة من مستشفى حكومي.

إصدار تقرير فني مزيف مقابل رشوة.

تهريب 858 قطعة ذهب إلى المملكة.

أكدت الهيئة على استمرارها في رصد ومكافحة الفساد، وملاحقة الفاسدين حتى بعد انتهاء علاقتهم بالوظيفة، وأن جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم.