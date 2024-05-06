تراند اليوم : تفاصيل القبض على مسؤول في الموارد البشرية لحصوله على رشوة 26 ألف ريال

صحيفة الخليج 365: صرّح المتحدث الرسمي في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، اليوم الأحد، أن الهيئة باشرت عدداً من القضايا الجنائية خلال الفترة الماضية، وجارٍ استكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها.

ومن بين القضايا التي أعلن عنها اليوم، إيقاف رئيس لجنة التوطين بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في إحدى المحافظات لحصوله على مبلغ (26.000) ستة وعشرين ألف ريال من أحد المحلات التجارية بالمحافظة.

وأوضحت نزاهة أن المبلغ الذي حصل عليه المتهم مقابل التغاضي عن مخالفات ادعى الموظف بوجودها خلال قيامه بجولة رقابية.