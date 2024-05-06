شكرا لقرائتكم خبر تطوير مهارات المعلمين في التعامل مع الطلاب الموهوبين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويأتي هذا التعاون في إطار جهود الجانبين لدعم التعليم وتقديم فرص التطوير المهني للمعلمين.
وتهدف هذه الدورات إلى تعزيز فهم المعلمين لاحتياجات ومتطلبات الطلبة الموهوبين، بما في ذلك كيفية توجيههم وتحفيزهم لتحقيق أقصى إمكاناتهم في الصف الدراسي.
وبين مدير مركز التميز في «موهبة» الدكتور خالد الشريف حرص المؤسسة على تقديم التطوير المهني للممارسين التربويين في مجالات الموهبة والإبداع، مشيرا إلى أن الشراكة مع منصة أعناب مثمرة، حيث تَعدُ دورات تدريبية غير متزامنة، تُسهم في تطوير قدرات المعلمين في رعاية الطلبة الموهوبين.
وأكد الدكتور الشريف أن المؤسسة تؤمن بأهمية تقديم الدعم والتدريب المستمر للمعلمين لضمان تلبية احتياجات جميع الطلبة بفعالية.
من جانبها، بينت المدير التنفيذي في منصة أعناب الدكتورة منيرة جمجوم أن الدورات التدريبية التي تقدمها المنصة للمعلمين؛ تهدف إلى تعزيز مهاراتهم في التعامل مع الطلبة الموهوبين، الأمر الذي يعكس هذا التعاون المشترك بتحسين جودة التعليم ودعم مستقبل مشرق لجميع الطلبة.
الدورة وأهدافها:
- تعزيز مهاراتهم في التعامل مع الموهوبين.
- تحفيز الموهوبين لتحقيق أقصى إمكاناتهم.
- استراتيجيات في تدريس الطلبة الموهوبين.
- تسخير البيئة الرقمية لتعليم الموهوبين.
كانت هذه تفاصيل خبر تطوير مهارات المعلمين في التعامل مع الطلاب الموهوبين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.