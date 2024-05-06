أعلن مصدر مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد أن الهيئة قد باشرت عددًا من القضايا الجنائية خلال الفترة الماضية، وتجري الآن الإجراءات النظامية ضد المتورطين فيها. وكان أحد القضايا الملفتة هو القبض بالجرم المشهود على مقيمين اثنين يعملان في إحدى الشركات المتعاقدة مع شركة المياه الوطنية.
تم القبض على المقيمين لحظة استلامهما مبلغًا ماليًا قدره 15,000 ريال، وذلك من أصل مبلغ قدره 30,000 ريال، وذلك مقابل إلغاء فاتورة مياه صادرة من شركة المياه الوطنية بقيمة 500,000 ريال، وبطريقة غير نظامية.
تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الهيئة لمكافحة الفساد وتحقيق العدالة، حيث يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتورطين في هذه الأنشطة غير المشروعة.
كانت هذه تفاصيل خبر هيئة الرقابة ومكافحة الفساد تقبض على مقيمين يتلاعبان بفواتير المياه بمقابل مالي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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