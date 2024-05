شكرا لقرائتكم خبر عن للارتقاء بجودة الحياة.. تواصل أعمال تحسين المشهد الحضري بالمدينة المنورة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تواصل أمانة منطقة المدينة المنورة أعمالها من خلال فرقها الميدانية في تحسين المشهد الحضري للارتقاء بجودة الحياة خلال الشهر الحالي، إذ أزالت 51 لوحة دعائية مخالفة، و853 مترًا مربعًا من الكتابات المشوهة للمنظر العام ورفع 524 سيارة تالفة ومهملة من الطرقات والميدان.

بالإضافة إلى معالجة 26360 مترًا مربعًا من حفر الطرقات، ومعالجة 1410 أمتار طولية من الأرصفة، ومعالجة 3275 من أعمدة الإنارة، وإزالة 20300 متر مكعب من مخلفات البناء والهدم، وتقليم 357 من الأشجار في الطرق الرئيسة.



حملات وجولات مستمرة

وتواصل أمانة المدينة المنورة حملاتها وجولاتها المستمرة على أحياء وطرق وميادين المنطقة وفق خطط تشغيلية تُسهم فيها البلديات التابعة للأمانة من خلال الرصد والتنفيذ.