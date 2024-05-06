تراند اليوم : استعدادًا للهجوم... تحذير عاجل من إسرائيل لسكان رفح

صحيفة الخليج 365: وجه الجيش الإسرائيلي، تحذيرًا عاجلًا إلى سكان مناطق شرق رفح الفلسطينية، استعدادًا لشن عملية عسكرية في رفح.

وقال الجيش الإسرائيلي، إنه يعمل على عدم توجه سكان رفح نحو الحدود المصرية، بعدما أوضح أن عملية إخلاء المناطق الشرقية لرفح ستشمل نحو 100 ألف شخص.

وأشار متحدث عسكري إسرائيلي إلى أن الإخلاء "جزء من الخطط لتفكيك حماس"، مضيفا "تلقينا بالأمس تذكيرا عنيفا بحضورهم وقدراتهم العملية في رفح".

وبدأ آلاف النازحين مغادرة أطراف رفح باتجاه مناطق في وسط غزة، وسط حالة من الارتباك في ظل الدعوة الإسرائيلية المفاجئة، حسبما أفاد شهود لوكالة أنباء العالم العربي.