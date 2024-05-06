مليار ريال للنهوض بنجران

وقعت أمانة منطقة نجران عقود 33 مشروعا لمشاريع بلدية جديدة، وذلك بمركز الفعاليات والمؤتمرات على طريق الملك عبدالعزيز، بحضور أمير نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد.

وتشمل العقود مشروعات لدرء أخطار السيول، وتصريف مياه الأمطار بمدينة نجران، وسفلتة وأرصفة وإنارة عددٍ من الطرق الرئيسة والمخططات السكنية، وتحسين وتجميل المداخل والميادين، وإعادة تأهيل عدد من الطرق بتكلفة 607 ملايين ريال.

وأوضح أمين منطقة نجران المهندس صالح الغامدي أن عقود المشاريع التي تم توقيعها تجاوزت الـ 607 ملايين ريال، أما المشاريع الجاري تنفيذها وتشرف عليها الأمانة والبلديات التابعة تتجاوز المليار ريال، مؤكداً تنفيذ تلك المشاريع وفق الجداول الزمنية المعتمدة والمتعاقد عليها، ووفق أعلى معايير الجودة والمواصفات المعتمدة مشاريع تنموية كبيرة تخدم عدة أنشطة ما بين مشاريع لدرء السيول والسفلتة وتحسين المشهد الحضاري.

من جهته قال وكيل أمانة نجران المهندس محمد بن صمعان أن المشروعات تشتمل على تطوير الطرق القائمة لرفع جودتها ورفع كفاءة الحركة المرورية، ومن أهمها طريق الملك عبدالله، وهو من أهم الطرق بالمنطقة إذ تمت دراسة إعادة تأهيله وتطويره، من خلال توسعة الطريق طبقا لأعلى معايير السلامة المرورية، أيضا تحسين المشهد الحضاري للطريق طبقا للمعايير التصميمية من الوزارة، من خلال إنشاء أرصفة ومواقف سيارات وأرصفة للمشاة، وأيضا رصيف للدراجات، وتحديث جوانب الطريق بإنارته وزراعته، وتوفير سلات للنفايات وكراسي للجلوس، وسينفذ بأعلى المعايير وبأعلى جودة للمواد المستخدمة، وتم طرح أكثر من 17 مشروعا بقيمة تتجاوز 550 مليون ريال لتصريف مياه السيول والأمطار، متوزعة ما بين شرق منطقة نجران وغربها، ومنها زور وادعه ونهوقة ونهيقة والأملاح وسقام وفواز والشرفة والفيصلية والنهضة.