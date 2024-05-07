ضبط 85 معدة لنهل وتجريف الرمال بالدمام

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يأتي ذلك ضمن الحملات التي تنفذها الأمانة مع لجنة نهل الرمال لمداهمة مواقع التعدي على الرمال، ومنع التجريف العشوائي من الأماكن الممنوعة.
وأوضحت أمانة الشرقية، أنه تم ضبط المعدات، واستدعاء ملاك تلك الشاحنات، والمعدات التي يتم رصدها دون ضبطها عبر الجهات الأمنية المشاركة، لاستكمال الإجراءات النظامية بحق المخالفين، وتطبيق العقوبات بحقهم حسب لائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية.
وأكدت الأمانة عدم تهاونها في رصد وضبط مخالفي نهل الرمال في جميع الأحوال وتطبيق النظام بحقهم، ويعد ذلك تعديا على الممتلكات العامة ويستوجب العقوبة، لضررها على البيئة، وأنها تبذل جهودا كبيرة مع الجهات ذات العلاقة في هذا المجال، مشيرة إلى استمرارها في عمليات ضبط المخالفين، وتطبيق العقوبات والجزاءات النظامية المترتبة على ذلك، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة .
المعدات المضبوطة:
- 43 شاحنة
- 29 شيولا
- 5 حفارات
- 8 بلدوزرات
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