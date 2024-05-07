تحذير سعودي من استهداف إسرائيلي لمدينة رفح ودعوة للتدخل الدولي لوقف المجازر في فلسطين

أعربت وزارة الخارجية السعودية عن تحذيرها من خطر استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي لمدينة رفح في قطاع غزة، وذلك ضمن حملتها العنيفة للاقتحام وتهجير سكان المنطقة نحو مصير مجهول. جاء التحذير في ظل افتقار المنطقة إلى ملاذات آمنة بسبب الدمار الواسع النطاق الذي خلفته العمليات العسكرية الإسرائيلية.
أكدت الوزارة رفض المملكة القاطع لاستمرار قوات الاحتلال في ارتكاب انتهاكات صارخة للقرارات الدولية التي تدعو إلى وقف هذه المجازر، وانتهاكها للقانون الدولي والقانون الإنساني دون أي عقاب يعزز من الأزمة الإنسانية ويعرقل جهود السلام العالمية. وشددت الوزارة على ضرورة تدخل المجتمع الدولي على الفور لوقف عمليات الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين الأبرياء في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
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