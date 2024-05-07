شكرا لقرائتكم الحج والعمرة: لا توجد خاصية تغيير الباقة المتقدم لها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعادت وزارة الحج والعمرة التذكير بأنه لا توجد خاصية تغيير الباقة المتقدم لها، ولكن يمكن إلغاء الحجز ثم إعادة الحجز مرة أخرى حسب المقاعد المتاحة.

إجراءات حج 1445هـ

من جهة أخرى أصبح تصريح دخول مكة إلزاميًّا اعتبارًا من يوم السبت الماضي، بالنسبة للمقيمين الراغبين في الدخول إلى العاصمة المقدسة ضمن التعليمات المنظمة للحج هذا العام.

قد يهمّك أيضاً

وأكد الأمن العام على وجوب الحصول على التصريح، اعتبارًا من اليوم السبت 25/ 10/ 1445هـ الموافق 4/ 5/ 2024م، حيث سيتم منع من لا يتوافر لديهم تصريح دخول، عند مراكز الضبط الأمني المؤدية إلى العاصمة المقدسة.

إعادة المركبات والمقيمين

وأكد الأمن العام أنه سيتم تطبيق التعليمات المنظمة لحج هذا العام 1445هـ، القاضية بإعادة المركبات والمقيمين الذين ليس لديهم تصريح دخول للعمل في المشاعر المقدسة صادر من الجهة المختصة، أو هوية مقيم صادرة من العاصمة المقدسة، أو تصريح عمرة، أو تصريح حج، من حيث أتوا.

إصدار تصريح دخول مكة

من جهة أخرى بدأت الجوازات السعودية في استقبال طلبات إصدار تصاريح الدخول للعاصمة المقدسة إلكترونيًّا للمقيمين العاملين خلال موسم الحج عبر منصة وزارة الداخلية الإلكترونية “أبشر” وبوابة مقيم، دون الحاجة إلى مراجعة مقار إدارات الجوازات.