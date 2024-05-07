أرامكو تعلن عن نتائجها المالية للربع الأول من 2024

أعلنت شركة أرامكو السعودية اليوم الثلاثاء عن توزيع الأرباح الأساسية للمساهمين في الربع الأول من عام 2024، وفقًا لسياسة الشركة في توزيع أرباح مستدامة ومتزايدة. كما أعلنت الشركة عن توزيع أرباح مرتبطة بالأداء بناءً على النتائج السنوية الكاملة لعامي 2022 و 2023.

وأفادت أرامكو في بيان نشرته على “تداول السعودية” بأن إجمالي المبلغ الموزع يبلغ 116.51 مليار ريال (31.07 مليار دولار)، مع توزيعات الأرباح الأساسية بقيمة 76.10 مليار ريال (20.29 مليار دولار)، وتوزيعات الأرباح المرتبطة بالأداء بقيمة 40.41 مليار ريال (10.78 مليار دولار).

وتصل حصة السهم الواحد من المبلغ الموزع إلى 0.4815 ريال، يتضمن 0.3145 ريال كتوزيعات أرباح أساسية، و 0.1670 ريال كتوزيعات أرباح مرتبطة بالأداء.

يجدر بالذكر أن أرامكو تقوم بتوزيع 116.5 مليار ريال في كل ربع خلال عام 2024، بما في ذلك توزيعات الأرباح الأساسية بقيمة 76 مليار ريال، وتوزيعات الأرباح المرتبطة بالأداء بقيمة 40.4 مليار ريال.

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