تراند اليوم : تراجع الأرباح بنسبة 14%.. أرامكو تعلن عن نتائجها المالية للربع الأول من 2024

صحيفة الخليج 365: كشفت النتائج المالية الأولية لشركة الزیت العربیة السعودیة "أرامكو السعودیة"، عن تراجع صافي أرباحها بنسبة 14.45% في الربع الأول من 2024، إلى نحو 102.27 مليار ريال، مقابل نحو 119.54 مليار ريال في الربع الأول من 2023.

وارتفعت أرباح أرامكو بنسبة 2% في الربع الأول من 2024، مقارنة بصافي ربح نحو 100.22 مليار ريال في الربع الرابع من 2023.

وبلغت الإيرادات 402.04 مليار ريال (107.21 مليار دولار) للربع الأول من عام 2024، مقارنة مع 417.46 مليار ريال (111.32 مليار دولار) للفترة ذاتها من عام 2023، بانخفاض 3.7%، ويعزى هذا الانخفاض بشكل أساس إلى انخفاض الكميات المباعة من النفط الخام، والذي قابله جزئيًا ارتفاع في أسعار النفط الخام خلال الفترة.

وأوضحت أرامكو في بيان على "تداول السعودية"، أن إجمالي المبلغ الموزع 116.51 ملیار ﷼ (31.07 مليار دولار)، يشمل توزيعات الأرباح الأساسية 76.10 ملیار ﷼ (20.29 ملیار دولار)، وتوزيعات الأرباح المرتبطة بالأداء 40.41 ملیار ﷼ (10.78 ملیار دولار)، وتبلغ حصة السهم الواحد من إجمالي المبلغ الموزع 0.4815 ﷼ للسهم، وتشمل توزيعات الأرباح الأساسية، بحصة 0.3145 ﷼، وتوزيعات الأرباح المرتبطة بالأداء، بحصة 0.1670 ﷼.