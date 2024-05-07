تراند اليوم : أول تعليق من "الجدعان" على العجز في الميزانية

صحيفة الخليج 365: قال وزير المالية محمد الجدعان، إن العجز في الميزانية "مقصود"، مبينا أن الحكومة تتفهم المخاوف بشأن تأثيره المحتمل في الاقتصاد.

وبحسب "الاقتصادية" أضاف الجدعان أن إدارة العجز في الميزانية أحد أهم أولويات الحكومة، متابعا: "نحن ننفذ استراتيجيات تهدف إلى إدارة الدين المستدام".

وكانت وزارة المالية أعلنت أول من أمس تسجيل الميزانية إيرادات في الربع الأول من 2024 بلغت قيمتها 293 مليار ريال، فيما تم تسجيل مصروفات بقيمة 305.8 مليار ريال.

ووفقا لبيانات وزارة المالية فقد سجلت الميزانية السعودية إيرادات نفطية بلغت قيمتها 182 مليار ريال في الربع الأول من 2024.

وارتفعت قيمة الإيرادات غير النفطية بنسبة 9% إلى 111.5 مليار ريال. وسجلت الميزانية عجزاً بقيمة 12.4 مليار ريال في الربع الأول. يذكر أن العجز الإجمالي المتوقع للميزانية السعودية في عام 2024 تبلغ قيمته 79 مليار ريال.