السعودية | وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تنظم ملتقى المهارات والتدريب “وعد” بمحافظة جدة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة مكة المكرمة، تنظم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية غداً، ملتقى المهارات والتدريب “وعد”, في محافظة جدة.

وسيضم الملتقى عرضا لمحفزات المهارات وجلسة حوارية بعنوان التدريب التعاوني للطلاب كما سيشهد الملتقى اتفاقات مخصصة للمنطقة من قبل شركاء الحملة الوطنية للتدريب “وعد ” بالإضافة إلى برامج الإرشاد المهني وورش عمل متنوعة متخصصة بتطوير المهارات والتدريب، وسيقدم أيضاً مبادرات مختلفة من الأكاديميات بتقديم فرص تدريبية للمستفيدين من الطلاب والباحثين عن العمل، ويشمل كذلك أنشطة تفاعلية.

يذكر أن الملتقى يأتي ضمن سلسلة الملتقيات المخصصة لتعزيز المهارات والتدريب عبر الخليج 365، وهو نتاج مخرجات الحملة الوطنية للتدريب “وعد”، حيث انطلقت النسخة الأولى منه في عرعر ومن ثم الظهران والآن جدة، وسيتم استكمال مسار الملتقيات بالمناطق لتشمل جازان و نجران والباحة ومدن أخرى لاحقاً.