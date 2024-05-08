تنفيذ حكم القتل تعزيرا بمواطن لقيامه بالاعتداء على امرأة وفعل الفاحشة بها بالقوة في جازان

تعلن وزارة الداخلية، عن تنفيذ حكم القتل تعزيراً بأحد الجناة في منطقة جازان، وذلك يوم الأربعاء 29 / 10 / 1445هـ الموافق 8 / 5 / 2024م.

وقد أُدين الجاني، صالح بن ماضي بن ناصر السبيعي – سعودي الجنسية – بجريمة بشعة تمثلت في تعاطي مادة الامفيتامين المخدرة، وخطف امرأة، والاعتداء عليها بالضرب والطعن، وهتك عرضها بالقوة.

وتم القبض على الجاني بعد ذلك، وأُحيل إلى المحكمة المختصة التي ثبتت إدانته، وحكمت عليه بالقتل تعزيراً، وذلك لما اقترفه من جرم جسيم يعدّ من كبائر الذنوب، وانتهاكاً لحرمة النفس والعرض.

وتؤكد وزارة الداخلية حرص حكومة المملكة العربية السعودية على حفظ الأمن وتحقيق العدل، وتطبيق شرع الله في كل من يتعدى على الآمنين أو يهتك أعراضهم.

وتحذر الوزارة في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل هذه الجرائم، بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.

والله الهادي إلى سواء السبيل.

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